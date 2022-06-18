Обережно міни. У МВС розповіли, в яких регіонах ще небезпечно купатися у водоймах

Більшість водойм Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей - все ще небезпечні. Цих регіонів чекає тривале розмінування.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір всеукраїнського телемарафону.

При цьому глава МВС зазначив, що безпеку водойм напередодні спекотного сезону визначає місцева влада, після огляду ДСНС. "Там де були бойові дії - це буде довге розмінування. Для цього потрібне спеціальне обладнання, якого у нас надзвичайно мало", - підкреслив він.