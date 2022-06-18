Обережно міни. У МВС розповіли, в яких регіонах ще небезпечно купатися у водоймах
Більшість водойм Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей - все ще небезпечні. Цих регіонів чекає тривале розмінування.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір всеукраїнського телемарафону.
При цьому глава МВС зазначив, що безпеку водойм напередодні спекотного сезону визначає місцева влада, після огляду ДСНС.
"Там де були бойові дії - це буде довге розмінування. Для цього потрібне спеціальне обладнання, якого у нас надзвичайно мало", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.
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