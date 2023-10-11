Остін на засіданні "Рамштайну" закликав до нових коаліцій для підтримки України

Сполучені Штати Америки (США) закликають країни-учасниці Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" організувати нові коаліції, орієнтовані на "ширші можливості" для підтримки нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна на засіданні "Рамштайну" у Брюсселі.

За словами глави Пентагону, наступним кроком уперед "у нашому довгостроковому баченні буде робота з нашими колегами-членами Контактної групи з організації того, що ми називаємо "коаліціями можливостей".

Американський чиновник пояснив, що вони відповідатимуть "за координацію внесків" членів коаліції для кожної основної сфери можливостей.

"Ми вже організували високоефективні коаліції, орієнтовані на танки Leopard та підготовку F-16, які зібрали ресурси з кількох країн. Але тепер ми просуваємо цю концепцію ще далі", - заявив Остін.

Так, Штати закликають держави організувати коаліції, орієнтовані "на ширші можливості, крім конкретних платформ".

"Так само, як ця контактна група збільшила можливості для підтримки нагальних потреб України, ми також організуємо себе для координації наших інвестицій у майбутні сили України", - додав він.

Раніше сьогодні під час засідання у форматі "Рамштайн" глава Пентагону підтвердив виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Засідання "Рамштайну-16"

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, стартувало чергове засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн". Воно стало вже 16-м.

У заході також вперше в офлайн-режимі взяв участь президент України Володимир Зеленський, які прибув у столицю Бельгії Брюссель, і вже відвідав штаб-квартиру НАТО, де зустрівся із генсеком Північноатлантичного Альянсу Йєнсом Столтенбергом.

Сьогодні також запланована зустріч Ради Україна-НАТО.