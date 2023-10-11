Остин на заседании "Рамштайна" призвал к новым коалициям для поддержки Украины

Соединенные Штаты Америки (США) призывают страны-участницы Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" организовать новые коалиции, ориентированные "на более широкие возможности" для поддержки нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина на заседании "Рамштайна" в Брюсселе.

По словам главы Пентагона, следующим шагом вперед "в нашем долгосрочном видении будет работа с нашими коллегами-членами Контактной группы по организации того, что мы называем "коалициями возможностей".

Американский чиновник пояснил, что они будут отвечать "за координацию взносов" членов коалиции для каждой основной области возможностей.

"Мы уже организовали высокоэффективные коалиции, ориентированные на танки Leopard и подготовку F-16, которые собрали ресурсы с нескольких стран. Но теперь мы продвигаем эту концепцию еще дальше", - заявил Остин.

Так, Штаты призывают государства организовать коалиции, ориентированные "на более широкие возможности, помимо конкретных платформ".

"Так же, как эта контактная группа увеличила возможности для поддержки насущных потребностей Украины, мы также организуем себя для координации наших инвестиций в будущие силы Украины", - добавил он.

Ранее сегодня в ходе заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

Заседание "Рамштайна-16"

Напомним, сегодня, 11 октября, стартовало очередное заседание Контактной группы в формате "Рамштайн". Оно стало уже 16-м по счету.

В мероприятии также впервые в оффлайн-режиме принял участие президент Украины Владимир Зеленский, которые прибыл в столицу Бельгии Брюссель, и уже посетил штаб-квартиру НАТО, где встретился с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

Сегодня также запланирована встреча Совета Украина-НАТО.