Остін закликав продовжувати допомагати Україні: ніхто не хоче жити з хуліганами на кшталт Путіна

За його словами, Україна має отримувати більше підтримки, адже ніхто не хоче жити у світі, де хтось може вторгнутись в іншу країну.

"Ніхто з нас не хоче жити у світі, де хулігани на кшталт Путіна можуть безкарно вторгатися в країну свого мирного сусіда. Ми відмовляємося дозволити, щоб форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на силові репресії вдома і примус за кордоном"", - сказав Остін.

"Рамштайн-17"

Сьогодні, 22 листопада, проходить сімнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Союзники і партнери цього разу проводять зустріч в онлайн-форматі.

Чого очікувати Україні від нової зустрічі союзників - у матеріалі РБК-Україна.

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