Остин призвал продолжать помогать Украине: никто не хочет жить с хулиганами типа Путина

По его словам, Украина должна получать больше поддержки, ведь никто не хочет жить в мире, где кто-то может вторгнуться в другую страну.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где хулиганы вроде Путина могут безнаказанно вторгаться в страну своего мирного соседа. Мы отказываемся разрешить, чтобы форму глобальной безопасности диктовали автократы, полагающиеся на силовые репрессии дома и принуждение за границей", - сказал он. Остин.

"Раммштайн-17"

Сегодня, 22 ноября, проходит семнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Союзники и партнеры в этот раз проводят встречу в онлайн-формате.

Чего ждать Украине от новой встречи союзников – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.