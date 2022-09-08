Остин о военной помощи Украине: хотим быть на 1-2 шага впереди

Цели США и союзников в военной помощи Украине не изменились, но сейчас все работают над тем, чтобы быть на 1-2 шага впереди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина в ходе встречи министров обороны на авиабазе "Рамштайн".

"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою территорию. Мы поддерживаем их (украинцев – ред.) усилия по защите суверенитета. На самом деле, наши цели не изменились, но мы концентрируемся на том, чтобы быть успешными в этой борьбе. Мы хотим быть на один-два шага впереди", - отметил Остин.

Напомним, сегодня проходит пятая встреча союзников Украины на авиабазе "Рамштайн".

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Кроме того, стал известен состав нового пакета помощи Украине от США на 675 млн долларов. В частности, туда войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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