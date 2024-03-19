Остін висловився, чи є ризик прориву росіян в Україні

Сполучені Штати Америки спостерігають, що росіянам вдається досягати невеликих успіхів в Україні. Але українські військові стверджують, що оборона продовжуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на брифінгу з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

В Остіна поцікавилися, наскільки великим є ризик прориву російських окупантів на полі бою в Україні.

"Щодо потенційного прориву з боку Росії. Ми побачили, що Росії вдається частково досягати невеликих військових перемог. Вони величезні ресурси використовують заради тих клаптиків землі, які вони захоплюють", - відповів глава Пентагону.

Він додав, що українське військове командування, зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, має впевненість, що захистити Україну вдасться.

Остін нагадав, що Україна потребує підтримки, щоб продовжувати захист. Тому він сподівається, що незабаром буде ухвалено нове фінансування допомоги від США.

ЗСУ зупинили наступ РФ

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що нашим захисникам вдалося зупинити наступ росіян.

Він зазначав, що ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці".

Варто зауважити, що окупантам раніше вдалося взяти під свій контроль Авдіївку та ще кілька населених пунктів. Це сталося через дефіцит артилерійських снарядів в українських військових.

При цьому прем’єр України Денис Шмигаль сьогодні, 19 березня, заявив, що наша країна розраховує отримати необхідну кількість боєприпасів до квітня.