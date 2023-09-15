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Остін відвідає Німеччину для участі у "Рамштайні-15", - Пентагон

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у понеділок відвідають Німеччину для проведення засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова комітету (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників із майже 50 країн", - заявила заступник спікера Пентагону.

Зустріч "Рамштайн-15"

Нагадаємо, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 19 вересня. На ній Україну вперше представить новий міністр оборони Рустем Умеров.

На думку експертів, однією із ключових тем нової зустрічі Контактної групи з оборони України стануть нагальні потреби нашої країни.

Аналітики сходяться на думці, що нагальною потребою для ЗСУ зараз є артилерія, оскільки Росія з ймовірною допомогою Північної Кореї може повернутися до тактики "вогневого валу". Також напередодні опалювального сезону Україні потрібна велика кількість систем ППО.

Більш детально про черговий "Рамштайн" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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ПентагонЗустріч Рамштайн