Остин посетит Германию для участия в "Рамштайне-15", - Пентагон

"Это будет 15-е заседание после того, как министр Остин сформировал международную группу. Министр и глава комитета (Милли – ред.) присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным представителям из почти 50 стран", - заявила заместитель спикера Пентагона.

Встреча "Рамштайн-15"

Напомним, очередная встреча в формате "Рамштайн" пройдет 19 сентября. На ней Украину впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров.

По мнению экспертов, одной из ключевых тем новой встречи Контактной группы по обороне Украины станут неотложные потребности нашей страны.

Аналитики сходятся во мнении, что неотложной потребностью для ВСУ сейчас является артиллерия, поскольку Россия с вероятной помощью Северной Кореи может вернуться к тактике "огневого вала". Также в преддверии отопительного сезона Украине нужно большое количество систем ПВО.

Более детально об очередном "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.