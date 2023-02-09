ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Остин и Милли готовятся вылететь в Европу на встречу "Рамштайн", - Пентагон

Новина українською →
Четверг 09 февраля 2023 01:47
Остин и Милли готовятся вылететь в Европу на встречу "Рамштайн", - Пентагон Фото: Остин и Милли готовятся вылететь в Европу на встречу "Рамштайн" (defense.gov)
Автор: Олег Васкив

Высшее военное руководство Соединенных Штатов готовится вылететь на очередную встречу в формате "Рамштайн", которая состоится 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

"Министр обороны Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Милли планируют отправиться в Брюссель на следующей неделе, чтобы возглавить девятое заседание Контактной группы по обороне Украины", - отметил генерал.

Райдер указал, что в столице Бельгии также состоится встреча глав оборонных ведомств стран НАТО.

Кроме этого, представитель Пентагона рассказал о переговорах Остина с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам генерала, главная тема обсуждений - "оборонное взаимодействие в рамках НАТО и усилия в области безопасности в ответ на продолжение войны РФ против Украины".

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал на следующем "Рамштайне" обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Встреча Рамштайн
NEWS
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"