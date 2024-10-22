Остін приїхав до Києва, а США оголосили про нову допомогу Україні: новини за 21 жовтня

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з неаносованим візитом. А Сполучені Штати оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 22 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.
РФ вночі атакувала Харків авіабомбами, а Кривий Ріг - ракетами. Київ був під ударом "Шахедів", а на Сумщині під обстрілом опинилася критична інфраструктура.
Аналітики ISW повідомляють про успіх ЗСУ біля Суджі, тим часом окупанти просунулися під Торецьком та Селидовим.
Голова Пентагону нагадав, що українські солдати під час початку повномасштабного вторгнення організовували у Київській області засідки на російські танки з коктейлями Молотова у руках.
"На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БПЛА у світі", - додав він.
Як повідомили РБК-Україна джерела в спецслужбах, 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій у Курській області, були затримані росіянами в Комарицькому районі Брянської області. Тепер їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.
Угорщина, будучи найближчим союзником Москви в ЄС, використовувала свій вплив для стримування обговорень санкцій, однак Польща, відома як один із головних прихильників України, планує зайняти більш жорстку позицію.
Міністр з питань клімату Польщі Кшиштоф Болеста вже заявив про необхідність розв'язувати проблему імпорту російських енергоносіїв, який знову зростає, попри чинні обмеження.
У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", повідомили в Генштабі.
Комплекс перебував за близько 60 км від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.
Як зазначили в пресслужбі, забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.
"У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - заявили в Міненерго.
"Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі. Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території", - зазначив президент Володимир Зеленський.
Сполучені Штати оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшла зброя та військова техніка.
Як пише видання, серед тих хто наразі контролює комбінат є особа, на ім'я Руслан Геремеєв. Він, а також заступник голови міністерства будівництва і ЖКГ Чечні Вахіт Геремеєв являються родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова.
"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", - сказано у повідомленні Мінфіну.
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