Остін повернувся на роботу в Пентагон після серйозної хвороби

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вперше вийшов на роботу в Пентагон після ускладнень, пов'язаних з операцією по видаленню раку простати.

Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Райдер нагадав, що Остіна виписали з лікарні 15 січня.

"Він активно взаємодіяв з різними лідерами, включаючи Білий дім, Центральне командування США, голову об'єднаного командування, і, звичайно, підтримував регулярні контакти з Конгресом з цілої низки питань", - розповів прессекретар Пентагону.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку січня у США розпочався скандал у зв'язку з тим, що голову Пентагону Ллойда Остіна таємно госпіталізували. Про це навіть не знав президент США Джо Байден.

Після цього частина республіканців, зокрема колишній президент Дональд Трамп, закликала звільнити Остіна з посади.

У відповідь Байден відмовився вдаватися до таких заходів.

З 15 січня Остін працював удома. За цей час він навіть очолив засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").