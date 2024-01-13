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Остін досі перебуває у лікарні, дата виписки ще не відома, - Пентагон

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони США Ллойд Остін, як і раніше, перебуває в лікарні. Однак поки не відома конкретна дата його виписки.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Він перебуває на зв'язку зі своїми старшими співробітниками, має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв'язку і продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони по всьому світу", - заявив він.

Госпіталізація Остіна

70-річний Остін, як і раніше, перебуває в лікарні, де лікується від ускладнень після операції з видалення раку простати. Те, що він не повідомив про свою госпіталізацію, зазнало різкої критики з боку членів обох політичних партій, і деякі закликали його піти у відставку.

Остіна госпіталізували в Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда 22 грудня, і він переніс операцію з лікування раку, який виявили раніше в грудні під час планового обстеження.

Через тиждень у нього розвинулася інфекція, і 1 січня його доправили в реанімацію. Байдену і високопоставленим чиновникам адміністрації повідомили про госпіталізацію Остіна тільки 4 січня, а Остін тримав діагноз раку в секреті до вівторка.

Докладніше про захворювання Остіна - у матеріалі РБК-Україна.

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