Оставшимся в Китае украинцам оказывается всесторонняя помощь, - посольство

Посольство Украины в Китае оказывает всестороннюю помощь украинцам, которые были включены в эвакуационные списки в связи со вспышкой коронавируса, но которые не смогли вылететь. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Также сообщается, что граждане Украины, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от посольства Украины в КНР, а также, по просьбе посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их проживания

"По состоянию на 24.02.2020 г., большинство граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй и сообщили посольству о согласии быть эвакуированными, были эвакуированы в Украину. Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля с.г., в том числе, по поселению, питанию, решению бытовых нужд и др.", - говорится в сообщении.

Напомним, в Университетскую больницу в Кракове (Польша) госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус.

Также сообщалось, что Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки нового коронавируса и еще двух смертей.