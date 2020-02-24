Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство

Посольство України в Китаї надає всебічну допомогу українцям, які були включені в евакуаційні списки у зв'язку зі спалахом коронавірусу, але які не змогли вилетіти. Про це повідомляє прес-служба посольства.

Також повідомляється, що громадяни України, які перебувають на території провінції Хубей, отримують необхідну допомогу від посольства України в КНР, а також, на прохання посольства, від компетентних урядових установ і організацій КНР за місцем їх проживання

"Станом на 24.02.2020 р., більшість громадян України, які перебувають у провінції Хубей і повідомили посольству про згоду бути евакуйованими, були евакуйовані в Україну. Посольство надає всебічну допомогу громадянам України, які були включені в евакуаційні списки, але які не змогли вилетіти на батьківщину в ніч на 20 лютого ц. р., у тому числі, з поселенням, харчуванням, вирішенням побутових потреб та ін.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Університетську лікарню в Кракові (Польща) госпіталізований пацієнт з підозрою на коронавірус.

Також повідомлялося, що Південна Корея підвищила рівень небезпеки до найвищого після спалаху нового коронавірусу і ще двох смертей.