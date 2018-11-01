Остатки средств на счетах Госказначейства сократились до 14,6 млрд гривен

Фото: здание Госказначейства Украины (УНИАН)

Государственная казна за месяц сократилась на 32%

По состоянию на 1 ноября 2018 года остатки средств Едином казначейском счете составляют 14,6 млрд гривен, за месяц сумма снизилась на 32%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной казначейской службы.

Сообщается, что на 1 ноября сумма средств на едином казначейском счете составляет 14 млрд 645 млн гривен. Отметим, месяцем ранее на счетах находилось более 21,3 млрд гривен. Таким образом, сокращение составило около 32%.

Напомним, летом остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимума с 2014 года. На 1 августа остатки составляли 1,995 млрд гривен после того, как казначейство выделяло средства Пенсионному фонду для выплаты пенсий. Данный уровень был сравним с показателем января 2014 года, когда в казне было 1,73 млрд гривен.

Отметим, в сентябре суд обязал Кабинет министров и Госказначейство возместить переселенцам ущерб за утраченное имущество. В частности, семья переселенцев подала иск на 24,5 млн гривен, чтобы возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный в ходе боевых действий.