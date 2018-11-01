Залишки коштів на рахунках Держказначейства скоротилися до 14,6 млрд гривень

Фото: будівля Держказначейства України (УНІАН)

Державна скарбниця за місяць скоротилася на 32%

Станом на 1 листопада 2018 року залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку складають 14,6 млрд гривень, за місяць сума знизилася на 32%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної казначейської служби.

Повідомляється, що на 1 листопада сума коштів на єдиному казначейському рахунку становить 14 млрд 645 млн гривень. Відзначимо, місяцем раніше на рахунках перебувало понад 21,3 млрд гривень. Таким чином, скорочення склало близько 32%.

Нагадаємо, влітку залишки коштів на рахунках Держказначейства впали до мінімуму з 2014 року. На 1 серпня залишки становили 1,995 млрд гривень після того, як казначейство виділяло кошти Пенсійному фонду для виплати пенсій. Даний рівень був порівнянний з показником січня 2014 року, коли в казні було 1,73 млрд гривень.

Відзначимо, у вересні суд зобов'язав Кабінет міністрів та Держказначейство відшкодувати переселенцям збиток за втрачене майно. Зокрема, сім'я переселенців подала позов на 24,5 млн гривень, щоб відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, заподіяну в ході бойових дій.