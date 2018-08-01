Залишки коштів на рахунках Держказначейства впали до мінімуму з 2014

На Єдиному казначейському рахунку залишилося 1,995 млрд гривень

Станом на 1 серпня 2018 року залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку складають 1,995 млрд гривень, що є мінімальним значенням з початку 2014 року. Відповідна інформація розміщена на сайті Держказначейства.

Повідомляється, що станом на 01.08.2018 сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становить 1,995 млрд гривень. За місяць з казни було витрачено понад 7 млрд гривень. Зазначимо, годом раніше на рахунку Держказначейства було 44,06 млрд гривень.

Нинішній рівень можна порівняти з показником січня 2014 року, коли в казні було 1,73 млрд гривень. Минулого місяця казначейство профінансувало виплату пенсій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Пенсійному фонду до кінця року може не вистачити 12 млрд гривень. При цьому дефіцит коштів доведеться погашати за рахунок позик Казначейства або збільшувати дотації на виплату пенсій. У той же час, в Міністерстві соціальної політики ризик нестачі коштів на пенсійні виплати не визнають, запевняючи, що всі підвищення пенсій і в цьому, і в минулому роках робилися в рамках бюджету Пенсійного фонду.