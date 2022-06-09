Не останутся без ответа. У Зеленского отреагировали на попытки аннексии регионов Украины

Все попытки России аннексировать оккупированные регионы Украины должны иметь серьезные санкционные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, союзники Украины должны создать такие условия, при которых Кремль будет понимать цену каждого действия, которое перечит суверенитету украинского государства.

"Любые разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что самопровозглашенные чиновники, которые сотрудничают с РФ, подготовят "референдум" в Херсонской области до начала осени.

Также мы писали, что оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку так называемого "референдума" о присоединении к Российской Федерации.

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