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Не останутся без ответа. У Зеленского отреагировали на попытки аннексии регионов Украины

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Все попытки России аннексировать оккупированные регионы Украины должны иметь серьезные санкционные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любые разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ", - заявил Подоляк.

По его словам, союзники Украины должны создать такие условия, при которых Кремль будет понимать цену каждого действия, которое перечит суверенитету украинского государства.

Напомним, ранее стало известно, что самопровозглашенные чиновники, которые сотрудничают с РФ, подготовят "референдум" в Херсонской области до начала осени.

Также мы писали, что оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку так называемого "референдума" о присоединении к Российской Федерации.

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