Остановки Львова не приспособлены для б/у трамваев, закупленных в Берлине

Двери трамваев не открываются на остановках

Львов купил 30 подержанных трамваев, которые ранее эксплуатировались в Берлине (Германии), однако на остановках города трамваи не могут открыть двери из-за особенностей построенных платформ. Об этом пишет DW.

Согласно данным издания, остановки Львова не приспособлены для немецких трамваев.

Как отмечается, двери открываются наружу и на некоторых остановках платформа расположена на уровне первой ступени трамвая. Для решения этой проблемы нужно или понижать платформы, или резать двери.

По словам руководителя общественной организации "За качественный транспорт" Святослава Товстыга, в этом халатность львовских чиновников.

Кроме того, по его словам, во Львове вообще плохо готовились к прибытию немецких трамваев, так как отремонтировали лишь 12 тележек, на которые нужно переставить вагоны.

"У них было достаточно времени, но из-за неправильно организованного процесса Львов подготовил мало, и теперь должен заказывать модернизацию тележек из вне. На сайте публичных закупок объявлено ​​предложение на капремонт 10 ходовых тележек трамвайных вагонов стоимостью более 5 млн гривен", - отметил эксперт.

Отметим, Львов купил в Берлине 30 трамваев по цене 18 тыс. евро за единицу. На растаможку, транспортировку и переоборудование техники затрачивается еще 24 тыс. евро за единицу. Это намного дешевле, чем один новый трамвай.

Напомним, во Львов 23 июля прибыла первая партия из трех трамваев Tatra K-T4D, которые ранее использовались в Берлине.

Ранее, в июле 2016 года РБК-Украина писало, что во Львове при закупке трамваев из Германии произошло хищение свыше 2 млн гривен бюджетных средств.

В декабре 2014 года Санкт-Петербург отказался от закупки львовских трамваев. Город решил закупить вместо низкопольных трамваев производства львовского "Электронтранса" три трамвая Alstom Citadis CIS французского производства.