Во Львов в понедельник прибыли первые подержанные трамваи из Берлина

В октябре город должен получить уже все 30 трамваев

Во Львов в понедельник, 23 июля, прибыла первая партия из трех трамваев Tatra K-T4D, которые ранее использовались в Берлине. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий, ссылаясь на Львовский горсовет.

Указано, что во вторник должны прибыть еще три трамвая. Сейчас трамваи из Германии находятся на территории депо в транзитно-таможенной зоне.

"Сегодня мы получили первые 3 трамвая из Германии. Завтра ожидаем еще 3 трамвайных вагона. Следующие партии будут поступать по 8 единиц ежемесячно, чтобы в октябре иметь уже все 30 единиц. Сейчас немецкие трамваи находятся на территории трамвайного депо в так называемой организационно-таможенной зоне", - сообщил замдиректора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Андрей Билый.

По его словам, транспорт сейчас ожидает замена тележек и сертификация, после чего трамваи смогут выйти на линии.

"После прохождения процедуры растаможивания проведем замену тележек. Также необходимо получить сертификацию согласно украинскому законодательству. И только после прохождения всех этих процедур трамваи смогут начать работу на маршрутах", - отметил Билый.

Стоимость одного подержанного трамвая из немецкой столицы - 800 тыс. евро.

Напомним, в июле 2016 года РБК-Украина писало, что во Львове при закупке трамваев из Германии произошло хищение свыше 2 млн гривен бюджетных средств.

В декабре 2014 года Санкт-Петербург отказался от закупки львовских трамваев. Город решил закупить вместо низкопольных трамваев производства львовского "Электронтранса" три трамвая Alstom Citadis CIS французского производства.

