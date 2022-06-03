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Остановка транзита через "Сохрановку" может свидетельствовать о недоверии "Газпрома" к армии РФ, - Макогон

Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

То, что "Газпром" перекрыл транзит через газоизмерительную станцию "Сохрановка", может свидетельствовать о его недоверии к российской армии. "Газпром" не желает отвечать за кражи газа с магистрального газопровода "Союз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона в "Укринформу".

Он отметил, что транзит через ГИС "Сохрановка" остановили россияне после предупреждения от ОГТСУ о краже газа захватчиками.

"О рисках и угрозах транзита мы предупреждали и сам "Газпром" еще со дня вторжения российских военных на украинскую компрессорную станцию "Новопсков". И то, что "Газпром" перекрыл вентиль, может указывать на то, что они сами не доверяют российским войскам и не желают нести ответственность за кражи газа из магистрального газопровода "Союз", - сказал Макогон.

Он также напомнил, что в условиях остановки "Сохрановки" ГИС "Суджа" может принять 77,2 млн кубометров газа в сутки без внесения изменений в транзитный контракт. ОГТСУ предлагал Газпрому продолжение транзита в законтрактованных объемах через точку "Суджа", но российский монополист уменьшил транзит газа в Европу едва ли не вдвое.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

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