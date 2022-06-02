Остановить Путина. Как эмбарго на нефть из РФ повлияет на войну в Украине

Страны ЕС согласовали частичное нефтяное эмбарго в отношении РФ. Оно предусматривает запрет на поставки российской нефти морским транспортом, тогда как импорт через нефтепроводы пока будет сохранен.

Отсутствие полного эмбарго могло бы разочаровать некоторых украинцев. Мол, пока мы отдаем жизни за европейские ценности демократии и свободы, сами европейцы продолжают покупать российское топливо, финансируя режим Путина и его военные преступления.

Но на самом деле западные партнеры Украины подходят к санкционным вопросам очень профессионально и взвешенно. А частичный запрет на импорт российской нефти – наиболее эффективное решение при имеющихся обстоятельствах. И вот почему.

Во-первых, в Украине часто призывают ввести полный запрет на российское топливо, забывая одну очень важную вещь. А именно – ситуацию с поставками нефтепродуктов в Украину. Не секрет, что к началу войны около 80% поставок в страну обеспечивались с российского направления. Теперь же, когда импорт из РФ полностью прекращен, мы должны заместить весь этот объем в Европе.

И если бы последняя ввела полный запрет на поставки нефти из РФ уже сейчас, то очень скоро дефицит топлива ощущался бы и в странах ЕС. Не говоря уже об Украине, которая находится в самом конце цепочки поставок. Очевидно, что усиление дефицита топлива в условиях войны для Украины было бы куда более критичным, чем финансовые потери РФ.

Во-вторых, всем нам нужно понимать, что даже наличие плана по выводу российской нефти с рынка уже сокращает возможности россиян по экспорту. А тем более любое эмбарго, даже частичное, является критичным для РФ, поскольку резко снижает их возможности по экспорту нефтепродуктов.

Запрет на поставки нефти морским транспортом – это более 60% российского импорта в ЕС. Он заставит РФ искать другие рынки сбыта для этих объемов топлива и продавать сырье с большим дисконтом. А значит – уже снизит денежные поступления россиян от импорта нефтепродуктов.

Может ли частичное эмбарго на импорт нефти остановить войну?

Очевидно, что нет. Даже полный запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вряд ли мог бы существенно повлиять на РФ. Единственное, чего на самом деле боятся в России – это снижения мировых цен на нефть и газ. Поэтому Украина должна бороться не за то, чтобы на РФ накладывали все новые и новые санкции, а чтобы эти ограничения принимались в конфигурации, которая приведет к снижению цен на энергоносители.

Частичное эмбарго на импорт в ЕС – это лишь один из шагов на этом пути. Но шаг важный. Ведь нефть, которая теперь под запретом в Европе, может уйти в другие регионы мира и создать там конкуренцию Саудовской Аравии, Ирану и другим крупным поставщикам.

В идеале нужно, чтобы это дополнительное давление российской нефти на рынки влияло на снижение мировых цен. Если они дойдут до уровня 30-40 долларов за баррель, то у России не будет денег вообще ни на что. Тем более на войну. При таких ценах РФ не спасет даже возобновление экспорта в ЕС, США или любые другие страны.

К сожалению, достичь столь существенного снижения цен будет непросто. На стоимость энергоносителей влияет очень много не только рыночных, но и геополитических факторов. Однако, к счастью, необходимость снижения мировых цен на энергоресурсы для сдерживания амбиций Путина в Украине полностью осознают наши западные партнеры, которые уже активно работают над этим вопросом.

Следует признать, что процесс снижения цен не будет мгновенным. Однако это именно то, за что нам действительно стоит бороться. И хотя на этом поле Украина не является ключевым игроком и не столь влиятельна как США или Великобритания, нам надо налаживать диалог и активно работать с крупнейшими добытчиками нефти, убеждая их в необходимости увеличения объемов добычи нефти и снижения цен.

То же самое касается и газа. Из-за роста цен на голубое топливо сегодня РФ, продавая меньше газа, чем 1,5 года назад, зарабатывает больше. Поэтому и в этом вопросе, по моему мнению, главной целью является не запретить РФ поставлять газ Европе, а сделать так, чтобы Россия не получала за этот газ деньги.

Этого можно достичь через снижение цен на газ, в чем заинтересованы все европейские страны. Или же через систему счетов, которые будут собирать средства до момента снятия санкций с России.

Однако это станет возможным лишь тогда, когда Европа обеспечит себя альтернативными путями поставок газа и перестанет так сильно зависеть от российских энергоносителей. Эта работа уже ведется. И это хорошая новость. Однако влияние российских энергоносителей в мире все еще велико, поэтому и у Путина пока что достаточно денег для продолжения войны. Надеюсь, ключевые слова в последнем предложении – пока что.

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