Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України

З відповідною заявою він виступив у Німеччині куди прибув, щоб востаннє очолити контактну групу з питань оборони України ("Рамштайн") перед тим, як залишити свою посаду.

Як писали раніше ЗМІ, це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами Остіна, допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

"Тут, у "Рамштайні", я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки - і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати", - сказав глава Пентагону.

Він акцентував, основна істина полягає в тому, що боротьба України є важливою для всіх союзників.

"Як я сказав тут, на "Рамштайні", на нашій першій зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна є викликом вільним людям у всьому світі. І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна з найбільших справ нашого часу", - зазначив Остін.

Він заявив, що очолювати цю Контактну групу було однією з найбільших почестей у його житті та додав, що "з нетерпінням чекає на ще одну дуже продуктивну зустріч".

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що протягом останніх тижнів у Байдена прискорилися щодо надання військової допомоги Україні перед тим як Дональд Трамп знову очолить Білий дім.

Так, наприкінці грудня Вашингтон оголосив про виділення Києву 2,5 мільярда доларів. Цей пакет американської військової допомоги став найбільшим із січня 2023 року.

Втім, у Пентагоні попередили, що адміністрація Байдена не встигне до вступу на посаду нового голови держави Трампа реалізувати всю суму в рамках схваленого навесні 2024 року Конгресом фінансування допомоги для України й залишиться "декілька" мільярдів доларів.

Тож після інавгурації Трампа розпоряджатися всією залишковою сумою буде вже його адміністрація.

25-та зустріч у форматі "Рамштайн"