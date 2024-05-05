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За останній тиждень ситуація на фронті загострилася, але динамічно змінюється, - ЗСУ

Україна, Неділя 05 травня 2024 12:36
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За останній тиждень ситуація на фронті загострилася, але динамічно змінюється, - ЗСУ Фото: за тиждень ситуація загострилася на трьох напрямках фронту в Україні
Автор: Наталія Гурковська

В останній тиждень ситуація загострилася на трьох напрямках фронту в Україні – у районі Бахмута, Авдіївки та Новопавлівки. Усі три - у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОК "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Ситуація наступна - "найгарячіші" напрямки - Бахмутський, Авдіївский, Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась. Тривають важкі бої, але ситуація контрольована ЗСУ", - розповів він.

За словами спікера, ворог намагається перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту і зосередив свої зусилля саме на цих трьох напрямках, створивши певну перевагу у силах та засобах.

"Ворог також атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки", - додав Волошин.

При цьому, російська армія не припиняє спроб штурмувати позиції ЗСУ використовуючи різні види озброєння - артилерію, танки, безпілотники.

"Також за останні дні ворог активно став використовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів", - констатував спікер.

Головна мета РФ

Заголом окупанти не полишають головної своєї мети - вийти на алдміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

При цьому, за словами командира Сухопутними військами ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю The Times, розповідав, що у разі успіху із захоплення Донбасу, окупанти мають намір захопити і Запорізьку область.

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