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За последнюю неделю ситуация обострилась на трех направлениях фронта, - ВСУ

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 12:36
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За последнюю неделю ситуация обострилась на трех направлениях фронта, - ВСУ Фото: за неделю ситуация обострилась на трех направлениях фронта в Украине
Автор: Наталия Гурковская

В последнюю неделю ситуация обострилась на трех направлениях фронта в Украине - в районе Бахмута, Авдеевки и Новопавловки. Все три - в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Ситуация следующая - самые "горячие" направления - Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Обстановка за последнюю неделю относительно обострилась. Идут тяжелые бои, но ситуация контролируемая ВСУ", - рассказал он.

По словам спикера, враг пытается перехватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта и сосредоточил свои усилия на этих трех направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах.

"Враг также атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамичное изменение обстановки", - добавил Волошин.

При этом, российская армия не прекращает попыток штурмовать позиции ВСУ, используя различные виды вооружения - артиллерию, танки, беспилотники.

"Также в последние дни враг активно стал использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов", - констатировал спикер.

Главная цель РФ

В целом оккупанты не оставляют главной своей цели - выйти на алдминистративные границы Донецкой и Луганской областей.

При этом, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью The Times, рассказывал, что в случае успеха по захвату Донбасса, оккупанты намерены захватить и Запорожскую область.

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