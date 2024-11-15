Останній супермісяць року: коли можна побачити "Місяць бобра"

Листопадовий повний місяць є супермісяцем. Супермісяць - астрономічне явище, коли повний Місяць потрапляє в перигей (найближчу до Землі точку на своїй орбіті). Зокрема, коли Місяць знаходиться на відстані 361 933 км від нашої планети. Завдяки цьому, він здається більшим і яскравішим за звичайний повний Місяць.

"Місяць бобра" - вже четвертий супермісяць цьогоріч. Останній супермісяць 2024 року можна буде побачити 15 листопада о 23:28 за київським часом. Саме тоді він досягне піку своєї яскравості.

Цей Місяць називають "бобровим", тому що листопад це час, коли бобри готують свої домівки до зими. Окрім цього, цей час вважають найкращим для встановлення бобрових капканів. Зокрема, їх треба встановити до того, як вода почне замерзати.

Зауважимо, що супермісяці трапляються лише три-чотири рази на рік. У 2025 році їх буде три: 7 жовтня, 5 листопада та 4 грудня.