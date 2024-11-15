Последнее суперлуние года: когда можно увидеть "Луну бобра"

Ноябрьское полнолуние является суперлунием. Суперлуние - астрономическое явление, когда полная Луна попадает в перигей (ближайшую к Земле точку на своей орбите). В частности, когда Луна находится на расстоянии 361 933 км от нашей планеты. Благодаря этому, она кажется больше и ярче обычной полной Луны.

"Луна бобра" - уже четвертое суперлуние в этом году. Последнее суперлуние 2024 можно будет увидеть 15 ноября в 23:28 по киевскому времени. В это время она достигнет пика своей яркости.

Эту Луну называют "бобровой", потому что ноябрь это время, когда бобры готовят свои дома к зиме. Кроме этого, это время считается лучшим для установки бобровых капканов. В частности, их следует установить до того, как вода начнет замерзать.

Заметим, что суперлуния встречаются всего три-четыре раза в год. В 2025 году их будет три: 7 октября, 5 ноября и 4 декабря.