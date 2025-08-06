Останній шанс Путіна? Що відомо про візит Віткоффа до Москви та чому це важливо

Що відомо про візит Віткоффа на цю мить:

Літак спецпредставника США приземлився в Москві вранці 6 серпня - це його п’ята поїздка до РФ за час другої каденції президента США Трампа.

Віткоффа зустрів російський чиновник Кирило Дмитрієв, відповідальний за інвестиції.

У Кремлі та Вашингтоні не підтверджували зустріч Віткоффа із Путіним заздалегідь, але близько 12:00 стало відомо, що вона стартувала.

На переговорах присутній Юрій Ушаков - радник Путіна, який брав участь у попередніх контактах з американцями.

Віткофф у Москві: п’ятий візит і зустріч із Путіним

Сьогодні близько 07:00 літак американського політика сів в московському аеропорту "Внуково". Віткоффа зустрів посланець РФ з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

Прибуття американського політика стало продовженням серії дипломатичних намагань Вашингтона, покликаних знайти шлях до припинення війни в Україні.

За повідомленнями прокремлівських ЗМІ, Віткофф та Дмитрієв прогулялися парком "Заряддя", відвідали ресторан та оглядовий майданчик. Після чого кортеж спецпосланця Трампа вирушив до Кремля.

І хоча в Кремлі не виключали, що Путін зустрінеться з Віткоффом, до останнього їх зустріч не анонсувалася.

Але Reuters з посиланням на джерела писало, що посланець зустрінеться з російським керівництвом у середу, 6 серпня.

У підсумку ближче до 12:00 за київським часом стало відомо - Путін і Віткофф зустрілися в Кремлі. Про це повідомили офіційно в путінській адміністрації.

Російські пропагандисти тим часом повідомили, що на зустрічі також присутній помічник диктатора Юрій Ушаков. Як відомо, він був у складі переговорної групи між РФ та США.

Зазначимо, що це вже 5-й за рахунком візит Віткоффа до Росії з початку другої президентської каденції Трампа. До цього він здійснював поїздки 12 лютого, 13 березня, 11 квітня та 25 квітня відповідно.

Чому до Кремля від США поїхав саме Віткофф

Стів Віткофф, мільярдер із США, став довіреною особою Трампа у "закритих переговорах" щодо України. Коли вперше він відвідав Москву в лютому 2025 року, на зворотному шляху він привіз американського в’язня Марка Фогеля. Саме тоді почалося його глибше залучення до неформальної дипломатії між двома державами.

За даними The New York Times, Трамп делегував Віткоффу розширені повноваження для спілкування з російським керівництвом без публічного розголосу. Джерела розповідали газеті, що нинішній глава Білого дому бачить у ньому ефективного комунікатора, здатного вести "жорсткі, але гнучкі" переговори.

До того ж сам Трамп, анонсуючи зустріч між представниками РФ та США, заявляв, що саме Москва просила про цю зустріч.

"Вони хотіли б зустрітися з ним. Вони попросили про цю зустріч. Тож подивимося, що з цього вийде", - говорив Трамп під час спілкування з журналістами.

Контекст візиту: дедлайн Трампа та погрози санкціями

Візит Віткоффа до Москви проходить лише за день до того, як спливе дедлайн, встановлений Трампом Путіну: до п’ятниці Кремль має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше РФ чекає новий санкційний тиск.

Трамп уже неодноразово публічно висловлював невдоволення діями Путіна та наголошував, що США готові застосувати вторинні санкції щодо країн, які закуповують російську нафту.

Він погрожував 100% митами на торгівлю з ключовими партнерами Москви, включно з Китаєм і Індією (останню США вже частково обклали 25% тарифами).

"Якщо Москва не зупиниться, ми вживемо жорстких заходів. Але вони досвідчені - обходять санкції. Подивимося, чи зможемо домовитись", - заявив Трамп перед візитом Віткоффа.

Чутки про "повітряне перемир'я": що може запропонувати Кремль

За інформацією Bloomberg, Кремль може запропонувати альтернативою "повітряне перемир’я" - тимчасове припинення атак дронами й ракетами. Журналісти зазначають, це, ймовірно, спроба Путіна уникнути нової хвилі санкцій, продовжуючи при цьому війну проти України.

На думку співрозмовників видання, візит Віткоффа до Москви "дає останній шанс для угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі", однак цілі Путіна у війні проти України не змінилися і на повне припинення вогню Росія досі не погоджується.

При цьому, Reuters також з посиланням на джерела пише, що глава Кремля навряд чи погодиться піти на поступки, бо налаштований повністю захопити чотири області України.

Примітно, що напередодні поїздки Віткоффа президенти України та США провели телефонну розмову. За словами Володимира Зеленського, Київ підтримує негайне припинення вогню, але нагадує: усі попередні спроби домовитися з Москвою провалилися саме через дії Росії.

"Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі - відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами", - зазначив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Що далі? Все залежить від результатів візиту

Президент США заявляв, що від залежно від результатів поїздки Віткоффа вирішуватиме, чи піде Вашингтон на посилення санкцій щодо Росії.

"Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. У нас завтра (йдеться про середу, 6 серпня - ред.) зустріч з Росією. Побачимо, що буде. Тоді й вирішимо", - сказав вчора Трамп.

Джерела Financial Times зазначають, що у разі провалу переговорів, Трамп планує серйозно посилити тиск на Кремль. В Білому домі прямо заявили: "Якщо Віткофф повернеться без конкретних результатів - Трамп буде розлючений".

На думку президента США, якщо світові ціни на нафту впадуть ще на 10 доларів за барель, це вдарить по економіці РФ настільки, що Путін "перестане вбивати людей" в Україні.

Крім того, він вже пригрозив Індії, що у разі подальших закупівель російської нафти митні тарифи проти неї будуть суттєво підвищені. Наразі США вже запровадили 25% мито проти Індії.

Не виключено, що про своє рішення Трамп скаже у своїй заяві вже сьогодні о 23:30 за київським часом. Білий дім анонсував виступ президента США з Овального кабінету.

Варто нагадати, що на тлі дипломатичної активності Трампа та адміністрації щодо припинення вогню в Україні також очікується візит іншого спецпредставника президента США - генерала Кіта Келлога до України. Це може стати частиною ширшої стратегії американської адміністрації щодо врегулювання війни.