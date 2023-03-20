За останній рік війни в Україні загинули 68 рятувальників

З 24 лютого 2022 року в Україні загинули 68 рятувальників, а ще п’ятеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій знаходяться в полоні росіян.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ під час телемарафону.

"Під час проведення евакуаційних заходів, якими ми займалися спільно з поліцією, зокрема в Ірпені, Бучі, Маріуполі й на території Запорізької області, нас брали у полон, у нас забирали техніку, обстрілювали її", - розповів він.

Нагадаємо, що 13 березня в Херсонській області четверо піротехніків ДСНС підірвались на міні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.