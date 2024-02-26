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Останній козир. Макрон запросив зірку ПСЖ повечеряти на фоні чуток про "Реал"

Париж, Понеділок 26 лютого 2024 20:51
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Останній козир. Макрон запросив зірку ПСЖ повечеряти на фоні чуток про "Реал" Фото: Кіліан Мбаппе навідається до Еммануеля Макрона (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

Нападник столичного "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном наприкінці зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Глава держави особисто запросив форварда ПСЖ на вечерю в Єлисейський палац. Формальним приводом для зустрічі став приїзд еміра Катару в Париж.

Мбаппе приїде до резиденції Макрона в супроводі президента французького гранда Нассера Аль-Хелаїфі. Окрім них, можливо, запросять й інших зірок "Парі Сен-Жермен". 87,5% акцій чемпіона Франції належать Qatar Sports Investments – дочірній компанії державного фонду Qatar Investment Authority.

Мбаппе – головна зірка ПСЖ, що належать катарцям. Цієї зими новий розвиток отримала трансферна сага з можливим переходом француза в мадридський "Реал". Нападник нібито вже погодився переїхати в Іспанію і погодив умови особистого контракту з "вершковими".

Мбаппе давно потрапив на радари "Реала". Мадридці намагалися підписати його два літа поспіль, але в травні 2022-го він в останній момент відмовився від трансферу заради нового контракту з ПСЖ за 130 млн євро підйомних. Одним із факторів відмови від переходу тоді назвали розмову Мбаппе з Макроном.

До слова, раніше ПСЖ здолав "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Франція ПСЖ Катар Еммануель Макрон
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