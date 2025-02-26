Останній форпост Луганщини. Чим важлива Білогорівка і що там відбувається

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Що відомо про Білогорівку і яка там ситуація

Білогорівка - це селище в Луганській області з довоєнним населенням у близько 1000 осіб. Населений пункт відомий своїми крейдяними породами. Звідси й пішла назва - Білогорівка (Біла Гора).

На півночі селища протікає річка Сіверський Донець, а на заході височіють крейдяні гори заввишки понад 100 метрів. Раніше там функціонувала потужна фільтрувальна станція, яка очищувала воду з річки та постачала її на території Луганської області.

У 2022 році Білогорівка стала одним із символів стійкості українських сил у протистоянні російської агресії. Цей населений пункт розташований на височині, що є дуже зручною точкою, аби утримувати подальше просування ворога.

Так, у травні 2022-го Білогорівка стала одним із найбільших поразок російської армії. Окупанти намагалися форсувати Сіверський Донець, наводячи понтонні переправи, проте українські захисники знищили ці переправи разом із великою кількістю ворожої техніки та особового складу. Ці події принесли селищу славу "другої Чорнобаївки".

На сьогодні Білогорівка - це останній населений пункт Луганської області на Сіверському напрямку, який не контролює армія РФ. Боронять селище два з половиною роки воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

У селищі вже давно немає цивільних мешканців, ба більше, там немає жодного вцілілого будинку, земля посічена вирвами від обстрілів та вкрита залізяччям від знищеної російської техніки.

"Те, що залишилося від Білогорівки - це не лише глибокі рани війни, але й символ стійкості та сміливості кожного нашого воїна. Білогорівка - це клаптик Луганщини, втрата якого означає втрату Луганської області. Ми цього не допустимо!" - зазначили нещодавно у 81-й ОАеМБр.

Втім, 24 лютого 2025 року DeepState написав про те, що російська армія просунулась у Білогорівці Луганської області. Натомість російські пабліки раніше повідомляли про нібито її "захоплення". Однак за даними українського проєкту населений пункт знаходиться переважно в "сірій зоні" і лише невелика його частина позначена як окупована.

Генеральний штаб у своїх зведеннях не вдається до подробиць щодо ситуації в селищі, однак постійно повідомляє про відбиття ворожих атак в районі Білогорівки. Місцева влада зазначає, що бої там тривають й противник не контролює селище.

"Я не можу підтвердити такого просування (про яке писав DeepState - ред.). Це більше справа військових чітко розмежовувати, де хто знаходиться і які ведуться бої. Так, біля Білогорівки були дуже важкі бої. Однак наші захисники, наскільки я знаю, тримають там територію", - сказав 25 лютого голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Чим важлива Білогорівка, які є загрози

Утримання Білогорівки є важливим, адже селище розташоване на панівних висотах і контролює підходи до Сіверська Донецької області. Таким чином, захоплення Білогорівки дозволило б окупаційним військам просунутися вглиб Донеччини та покращити свої позиції на сході України.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов нагадує, що з лютого 2022 року російська армія почала виконувати політичну візію диктатора Володимира Путіна в рамках так званої "СВО".

Йшлося про повну окупації Луганщини та Донеччини. І відповідно контроль Україною бодай частини Луганської області, зокрема тієї ж Білогорівки є вагомим чинником, адже таким чином ворог не контролює 100% території Луганщини.

Мапа: аналітики відмічають присутність військ РФ у західній частині Білогорівки Луганської області (deepstatemap)

"Тривалий час там відбувалися бойові дії. На моїй пам'яті Білогорівка кілька разів переходила з рук в руки в рамках наступальних дій російської армії і відповідно контрнаступальних - української. Зараз ми контроль над Білогорівкою втратили. Офіційні джерела про це не повідомляють, але чимало українських OSINT-дослідників і однодумців, яким я довіряю, про таке стверджують", - сказав Селезньов в коментарі РБК-Україна.

Зауважимо, що в перший рік повномасштабної війни Білогорівка перебувала під окупацією російських загарбників, однак селище звільнили українські захисники через чотири місяці - 19 вересня 2022 року.

"Я думаю, що росіяни працюють на перспективу. Їм важливо створити один із плацдармів для подальшого наступу на Слов'янсько-Краматорську міську агломерацію. Відповідно якщо ми говоримо про Лиманський напрямок, звідки буде зручно атакувати Слов'янськ, то контроль над Білогорівкою й взагалі зрізання всього Сіверського плацдарму для ворога вкрай важливо", - вважає Селезньов.

За словами експерта, війська РФ будуть намагатися просунутися, щоб мати змогу сформувати плацдарм на перспективу на Лиманському напрямку, а також у напрямку на Часів Яр та - у напрямку від Мирнограда, Торецька з півдня відповідно.

"І в принципі всі ці процеси, які зараз відбуваються на різних ділянках фронту, вони взаємопов'язані. Ворог готується до масштабних наступальних дій під час своєї літньої кампанії для того, щоб захопити Слов'янську, Краматорську, Дружківську, Костянтинівську міську агломерацію", - каже співрозмовник.

Експерт зазначає, що проблеми в районі Білогорівки дають передумови говорити про загрозу втрати контролю над рештою територій Луганщини. Однак насправді небезпека полягає в іншому.

"Думаю, що варто в цьому контексті й вести мову, бо там залишається лише Серебрянське лісництво, вірніше те, що від нього лишилося. Але це певний такий інформаційний трек. А от що насправді небезпечне так це те, що ворог докладає зусиль, аби сформувати ті самі плацдарми для подальших атак на Слов'янсько-Краматорську міську агломерацію", - додає Селезньов.