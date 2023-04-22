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Для останніх атак по Україні росіяни використовували нову партію "шахедів", - ISW

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Субота 22 квітня 2023 05:18
Для останніх атак по Україні росіяни використовували нову партію "шахедів", - ISW Фото: Росія атакувала Україну "шахедами" з нової партії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Для останніх атак по України росіяни використовували нову партію іранських дронів Shahed-136/131.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що окупанти вперше за 25 днів атакували Київ. Всього за 20 квітня росіяни випустили по території України 26 БПЛА, а 21 квітня - 12. В першому випадку українські сили ППО збили 21 дрон, а в другому - 8.

"Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, щоб використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося", - пише ISW.

Ключові висновки

  • Російські війська третій день поспіль завдали ударів по Україні з нової партії безпілотників Shahed, вперше за 25 днів атакувавши на Київ.
  • Командувач Балтійським флотом Росії адмірал Віктор Лійна прийняв командування Тихоокеанським флотом Росії після завершення російських навчань у Тихому океані.
  • 20 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково вдарив по Бєлгороду.
  • "Клуб розлючених патріотів" звинуватив власника групи "Вагнера" Євгена Пригожина в підтримці спроб заморозити війну в Україні.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і усунення чиновників, які потрапили в немилість.
  • Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували просуватися до Бахмута та навколо нього, хоча російські війська і не завершили оточення міста.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Суб'єкти федерації формують нові міжрегіональні добровольчі формування для підтримки поточних кампаній формування сил.
  • Російська влада розширює матеріально-технічні можливості та заходи безпеки на Арабатській косі, щоб підготуватися до можливого українського контрнаступу.

    Нагадаємо, під час останньої атаки росіян на Київ Повітряні сили ЗСУ збили 8 "шахедів".

    В той же день ввечері вони знищили ще 4 іранських безпілотника.

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