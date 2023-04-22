Для последних атак по Украине россияне использовали новую партию "шахедов", - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что оккупанты впервые за 25 дней атаковали Киев. Всего за 20 апреля россияне выпустили по территории Украины 26 БПЛА, а 21 апреля - 12. В первом случае украинские силы ПВО сбили 21 дрон, а во втором - 8.

"Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк 20 апреля заявила, что российские войска ждали прибытия новой партии беспилотников Shahed, чтобы использовать их для дальнейших ударов, и отметила, что использование Россией ракет также уменьшилось", - пишет ISW.

Ключевые выводы