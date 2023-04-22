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Для последних атак по Украине россияне использовали новую партию "шахедов", - ISW

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 05:18
Для последних атак по Украине россияне использовали новую партию "шахедов", - ISW Фото: Россия атаковала Украину "шахедами" из новой партии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Для последних атак по Украине россияне использовали новую партию иранских дронов Shahed-136/131.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что оккупанты впервые за 25 дней атаковали Киев. Всего за 20 апреля россияне выпустили по территории Украины 26 БПЛА, а 21 апреля - 12. В первом случае украинские силы ПВО сбили 21 дрон, а во втором - 8.

"Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк 20 апреля заявила, что российские войска ждали прибытия новой партии беспилотников Shahed, чтобы использовать их для дальнейших ударов, и отметила, что использование Россией ракет также уменьшилось", - пишет ISW.

Ключевые выводы

  • Российские войска третий день нанесли удары по Украине из новой партии беспилотников Shahed, впервые за 25 дней атаковав на Киев.
  • Командующий Балтийским флотом России адмирал Виктор Лийна принял командование Тихоокеанским флотом России по завершении российских учений в Тихом океане.
  • 20 апреля российский истребитель-бомбардировщик случайно ударил по Белгороду.
  • "Клуб разъяренных патриотов" обвинил владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина в поддержке попыток заморозить войну в Украине.
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку постоянных усилий Кремля создать условия для внутренних репрессий и устранения попавших в немилость чиновников.
  • Российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали продвигаться к Бахмуту и вокруг него, хотя русские войска не завершили окружения города.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк и совершили ограниченный наземный удар на западе Донецкой области.
  • Российские источники утверждали, что украинские войска заняли позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
  • Субъекты федерации формируют новые межрегиональные добровольческие формирования для поддержки текущих кампаний по формированию сил.
  • Российские власти расширяют материально-технические возможности и меры безопасности на Арабатской косе, чтобы подготовиться к возможному украинскому контрнаступлению.

Напомним, во время последней атаки россиян на Киев Воздушные силы ВСУ сбили 8 "шахедов".

В тот же день вечером они уничтожили еще 4 иранских беспилотника.

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