Останнє попередження: США вп'яте відклали санкції проти нафтової компанії з Сербії

Що передувало

У липні компанія звернулась до США з проханням отримати спеціальну ліцензію, що відтерміновує повне застосування санкцій і дозволяє компанії продовжувати свою діяльність після 29 липня. Ліцензія дозволяє NIS уникнути повного застосування санкцій.

До цього часу NIS вже чотири рази отримувала спеціальні ліцензії від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Раніше ми писали, що російській "Газпром нафті" дали 45 днів на те, щоб вийти зі складу сербської нафтової компанії NIS через санкції США.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США вперше ввело санкції проти російського нафтового сектора 10 січня, спочатку надавши "Газпром нафті" 45 днів для виходу зі складу акціонерів NIS.

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