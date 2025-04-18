Останнє львівське дербі та інші матчі в продовженні УПЛ: повний розклад 25-го туру

Відкриють тур два поєдинки за участю лідерів чемпіонату. О 13:00 у Полтаві "Ворскла" прийме "Олександрію". А о 18:00 стартує столичне дербі між "Динамо" та "Оболонню".

Суботня програма розпочнеться іншим дербі – львівським. На 13:00 призначений поєдинок між "Карпатами" та "Рухом", який відбудеться на стадіоні "Україна". Враховуючи заяви обох клубів про об'єднання, можливо, це буде остання баталія команд на футбольному полі. В цей день також зіграють ще дві команди з групи лідерів. О 15:30 житомирське "Полісся" зустрінеться в Києві з "Лівим Берегом", а о 18:00 донецький "Шахтар" прийме на "Арені Львів" ковалівський "Колос".

Завершиться тур у неділю, 20 квітня. О 13:00 стартує поєдинок криворізького "Кривбаса" та луганської "Зорі". У 15:30 "Інгулець" з Петрового в Олександрії прийме черкаський ЛНЗ. Останній акорд прозвучить у Рівному, де о 18:00 місцевий "Верес" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 25-го туру УПЛ:

П'ятниця, 18 квітня

13:00, "Ворскла" – "Олександрія"

18:00, "Динамо" – "Оболонь"

Субота, 19 квітня

13:00, "Карпати" – "Рух"

15:30, "Лівий Берег" – "Полісся"

18:00, "Шахтар" – "Колос"

Неділя, 20 квітня