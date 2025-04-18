Останнє львівське дербі та інші матчі в продовженні УПЛ: повний розклад 25-го туру
У п'ятницю, 18-го квітня стартує 25-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Відкриють тур два поєдинки за участю лідерів чемпіонату. О 13:00 у Полтаві "Ворскла" прийме "Олександрію". А о 18:00 стартує столичне дербі між "Динамо" та "Оболонню".
Суботня програма розпочнеться іншим дербі – львівським. На 13:00 призначений поєдинок між "Карпатами" та "Рухом", який відбудеться на стадіоні "Україна". Враховуючи заяви обох клубів про об'єднання, можливо, це буде остання баталія команд на футбольному полі. В цей день також зіграють ще дві команди з групи лідерів. О 15:30 житомирське "Полісся" зустрінеться в Києві з "Лівим Берегом", а о 18:00 донецький "Шахтар" прийме на "Арені Львів" ковалівський "Колос".
Завершиться тур у неділю, 20 квітня. О 13:00 стартує поєдинок криворізького "Кривбаса" та луганської "Зорі". У 15:30 "Інгулець" з Петрового в Олександрії прийме черкаський ЛНЗ. Останній акорд прозвучить у Рівному, де о 18:00 місцевий "Верес" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
Перелік матчів 25-го туру УПЛ:
П'ятниця, 18 квітня
- 13:00, "Ворскла" – "Олександрія"
- 18:00, "Динамо" – "Оболонь"
Субота, 19 квітня
- 13:00, "Карпати" – "Рух"
- 15:30, "Лівий Берег" – "Полісся"
- 18:00, "Шахтар" – "Колос"
Неділя, 20 квітня
- 13:00, "Кривбас" – "Зоря"
- 15:30, "Інгулець" – ЛНЗ
- 18:00, "Верес" – "Чорноморець"
Раніше "Шахтар" переміг "Кривбас" у дограванні вересневого матчу УПЛ.