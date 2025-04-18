Последнее львовское дерби и другие матчи в продолжении УПЛ: полное расписание 25-го тура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Откроют тур два поединка с участием лидеров чемпионата. В 13:00 в Полтаве "Ворскла" примет "Александрию". А в 18:00 стартует столичное дерби между "Динамо" и "Оболонью".

Субботняя программа начнется другим дерби - львовским. На 13:00 назначен поединок между "Карпатами" и "Рухом", который состоится на стадионе "Украина". Учитывая заявления обоих клубов об объединении, возможно, это будет последняя баталия команд на футбольном поле. В этот день также сыграют еще две команды из группы лидеров. В 15:30 житомирское "Полесье" встретится в Киеве с "Левым Берегом", а в 18:00 донецкий "Шахтер" примет на "Арене Львов" ковалевский "Колос".

Завершится тур в воскресенье, 20 апреля. В 13:00 стартует поединок криворожского "Кривбасса" и луганской "Зари". В 15:30 "Ингулец" из Петрово в Александрии примет черкасский ЛНЗ. Последний аккорд прозвучит в Ровно, где в 18:00 местный "Верес" встретится с одесским "Черноморцем".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 25-го тура УПЛ:

Пятница, 18 апреля

13:00, "Ворскла" - "Александрия"

18:00, "Динамо" - "Оболонь"

Суббота, 19 апреля

13:00, "Карпаты" - "Рух"

15:30, "Левый Берег" - "Полесье"

18:00, "Шахтер" - "Колос"

Воскресенье, 20 апреля