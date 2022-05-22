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Остался один путь. Из Мариуполя без пропуска можно выехать в Бердянск

Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В настоящее время без прохождения фильтрационных лагерей из Мариуполя можно выехать в Бердянск. До того как оккупанты закроют этот путь остались считанные дни. В противном случае уехать из города без фильтрации будет невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров есть почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - рассказал он.

По словам Андрющенко, в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему с 21 мая:

Отныне:

  • для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на автомобили и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатурой оккупантов; очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.
  • для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВС ДНР".
  • для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен.
  • для передвижения в средние Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиле.

Как сообщалось, в Мариуполе проходит ротация - оккупантов сменяют на военных Росгвардии и кадыровцев, которые увеличивают количество блокпостов в городе и вокруг него.

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Мариуполь