Залишився один шлях. З Маріуполя без перепустки можна виїхати до Бердянська

Наразі без проходження фільтраційних таборів з Маріуполя можна виїхати до Бердянська. До того як окупанти закриють цей шлях залишилися лічені дні. В протилежному випадку виїхати з міста без фільтрації буде неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - розповів він.
За словами Андрющенка, в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему з 21 травня:
Від тепер:
Як повідомлялося, в Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадировців, які збільшують кількість блокпостів у місті та навколо нього.
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