Залишився один шлях. З Маріуполя без перепустки можна виїхати до Бердянська

Наразі без проходження фільтраційних таборів з Маріуполя можна виїхати до Бердянська. До того як окупанти закриють цей шлях залишилися лічені дні. В протилежному випадку виїхати з міста без фільтрації буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - розповів він.

За словами Андрющенка, в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему з 21 травня:

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