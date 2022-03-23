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"Остался только Лавров". У Зеленского прокомментировали исчезновение Шойгу

Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал информацию об исчезновении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова интересным информационным нюансом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Telegram.

"Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты - премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что только глава МИД РФ Сергей Лавров пытается доказать, что Россия не убивает жителей Украины.

"Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое", - заявил Пололяк.

Он также добавил, что также в публичном пространстве фигурируют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и российские пропагандисты.

"Песков, периодически искренне верящий, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее российские СМИ заявили о пропаже Шойгу из публичного пространства, в котором он не появлялся с 11 марта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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