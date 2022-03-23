"Залишився тільки Лавров". У Зеленського прокоментували зникнення Шойгу

"Зникнули. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включаючи глав спецслужб Патрушева, Бортнікова, Наришкіна. Також зникли з обов'язкових протоколів. Голосніше, ніж зазвичай, мовчать економісти - прем'єр Мішустін, глава ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, все намертво зникли навіть з публічного протокольного простору", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що тільки глава МЗС РФ Сергій Лавров намагається довести, що Росія не вбиває жителів України.

"Залишився тільки Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не буде вбивати мирних громадян України, Європа може задумати погане", - заявив поляк.

Він також додав, що також у публічному просторі фігурують прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і російські пропагандисти.

"Пєсков, періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго і закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі цілком конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша", - заявив Подоляк.