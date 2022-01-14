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Осталось две области. "Оранжевая" зона карантина сократилась

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Киев, Пятница 14 января 2022 09:13
Осталось две области. "Оранжевая" зона карантина сократилась Фото: в Украине сократили "оранжевую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократилась "оранжевая" зона карантина. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Сегодня в "оранжевой" зоне находятся такие области:

  • Сумская,
  • Ивано-Франковская.

Осталось две области. &quot;Оранжевая&quot; зона карантина сократилась

Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне. Отметим, что за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях.

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