Осталось две области. "Оранжевая" зона карантина сократилась
Фото: в Украине сократили "оранжевую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сократилась "оранжевая" зона карантина. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Сегодня в "оранжевой" зоне находятся такие области:
- Сумская,
- Ивано-Франковская.
Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне. Отметим, что за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях.