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Осталось 2 версии. Полиция рассказала о расследовании смерти депутата Полякова

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 09:23
Осталось 2 версии. Полиция рассказала о расследовании смерти депутата Полякова Фото: нардеп Антон Поляков (facebook.com)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

На сегодня досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова продолжается. На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина начальник полиции Киева Иван Выговский.

"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две - самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", - сообщил Выговский.

Правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.

"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше что-то говорить по этому делу я сейчас не могу", - сказал Выговский.

В Верховной раде, как вы знаете, создана Временная следственная комиссия по этому вопросу.

"Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", - сообщил начальник полиции Киева.

Напомним, полиция обнаружила Полякова мертвым в Днепровском районе Киева.

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