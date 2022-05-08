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Остальных нет. Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 23:39
Остальных нет. Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Единственный результат переговоров с Россией в Турции стала возможность эвакуации людей из Мариуполя и других городов. Десятки тысяч удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

При этом Россия депортировала несколько тысяч украинцев.

"500 тысяч человек были депортированы. Мы не знаем, что с ними сейчас. Десятки тысяч были увезены из Мариуполя и других городов. Эти десятки тысяч не потеряли жизнь, а это самое главное. А мы не потеряли граждан Украины. Все эти результаты по вывозу людей нашими автобусами и машинами (речь об эвакуации - ред.). К сожалению, больше никаких договоренностей или результатов того, что было в Турции. Больше ничего нет", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился из-за исчерпывающих материалов о зверствах российских военных под Киевом. Также этому поспособствовало желание российской стороны проводить активные боевые действия на востоке нашей страны.

Президент Владимир Зеленский подытожил первый этап эвакуационных мероприятий с мариупольского завода "Азовсталь" и сразу анонсировал подготовку следующего раунда.

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Владимир Зеленский
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