Інших немає. Зеленський назвав єдиний результат переговорів з Росією

Єдиний результат переговорів з Росією в Туреччині стала можливість евакуації людей з Маріуполя та інших міст. Десятки тисяч вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

"500 тисяч осіб були депортовані. Ми не знаємо, що з ними зараз. Десятки тисяч були відвезені з Маріуполя та інших міст. Ці десятки тисяч не втратили життя, а це найголовніше. А ми не втратили громадян України. Всі ці результати з вивезення людей нашими автобусами і машинами (мова про евакуацію - ред.). На жаль, більше ніяких домовленостей або результатів того, що було в Туреччині. Більше нічого немає", - сказав Зеленський.

При цьому Росія депортувала кілька тисяч українців.

Як повідомлялося, переговорний процес між Україною та Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом. Також цьому посприяло бажання російської сторони проводити активні бойові дії на сході нашої країни.

Президент Володимир Зеленський підсумував перший етап евакуаційних заходів з Маріупольського заводу "Азовсталь" і відразу анонсував підготовку наступного раунду.

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