Осталась всего неделя. Как получить "ковидную" тысячу в этом году

Для того, чтобы податься на "єПідтримку" нужно быть гражданином Украины старше 18 лет. Как податься:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров (онлайн или офлайн).

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь. Или обновите его до последней версии в PlayMarket или AppStore.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".

Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "єПідтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите выплаты.

Чтобы получить выплату в 2021 году в первом этапе необходимо успеть подать заявку в "Дия" до 29 декабря.