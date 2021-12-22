Залишився лише тиждень. Як отримати "ковідну" тисячу цього року

Станом на сьогоднішній день 4,5 млн людей подалися на "єПідтримка" через додаток "Дія", щоб отримати 1000 гривень. Для оформлення виплати потрібно виконати декілька кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
Для того, щоб податись на "єПідтримку", потрібно бути громадянином України старше 18 років. Як податися:
Щоб отримати виплату у 2021 році у першому етапі необхідно встигнути подати заявку у "Дія" до 29 грудня.
Нагадаємо, в Україні отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть також громадяни із "зеленими" COVID-сертифікатами, які не є користувачами мобільного додатка "Дія".