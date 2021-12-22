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Залишився лише тиждень. Як отримати "ковідну" тисячу цього року

Автор: Іванна Шовкун

Станом на сьогоднішній день 4,5 млн людей подалися на "єПідтримка" через додаток "Дія", щоб отримати 1000 гривень. Для оформлення виплати потрібно виконати декілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Для того, щоб податись на "єПідтримку", потрібно бути громадянином України старше 18 років. Як податися:

  • Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів (онлайн або офлайн).
  • Завантажте програму "Дія" та авторизуйтесь. Або оновіть її до останньої версії PlayMarket або AppStore.
  • Переконайтеся, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат у програмі "Дія".
  • Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "єПідтримка".
  • Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на виплату.

Щоб отримати виплату у 2021 році у першому етапі необхідно встигнути подати заявку у "Дія" до 29 грудня.

Нагадаємо, в Україні отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть також громадяни із "зеленими" COVID-сертифікатами, які не є користувачами мобільного додатка "Дія".

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