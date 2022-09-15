Оспа обезьян уже в Украине: ответы на главные вопросы

Сегодня, 15 сентября 2022 года, стало известно о первом выявленном случае оспы обезьян в Украине. В мае вспышка была зафиксирована во многих странах мира, в отдельных случаях болезнь приводит к летальным исходам.
РБК-Украина приводит ответы на главные вопросы об оспе обезьян.
Министерство здравоохранения заявило, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян. Пациент госпитализирован, болезнь протекает в легкой форме.
Заболевание диагностировали ПЦР-методом. По словам заболевшего, у него не было контактов с носителями, он также не выезжал за границу. Минздрав полагает, что заражение произошло в одном из крупных городов страны.
"Из симптомов у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", - говорится в сообщении.
Данное заболевание вызывается отдельным вирусом оспы обезьян. Это зоонозная инфекция, то есть может передаваться от животных к человеку. Она также распространяется от инфицированного человека к здоровому.
Фото: пути передачи болезни (t.me/mozofficial)
Оспа обезьян может вызывать несколько симптомов. Наиболее распространенные - лихорадка, головные, мышечные и боли в спине, упадок сил, увеличение лимфатических узлов, сыпь по телу, которая может длиться до трех недель. Обычно сыпь появляется на лице, ладонях, ступнях, во рту, на глазах и других местах. Исследования до сих пор продолжаются, однако в подавляющем большинстве случаев симптомы проходят сами собой.
Фото: симптомы (t.me/mozofficial)
Фото: симптомы (t.me/mozofficial)
К группе повышенного риска обычно относятся беременные женщины, дети и лица с ослабленным иммунитетом. Более высокому риску вплоть до смерти подвержены новорожденные и люди с иммунодефицитом.
Осложнения от оспы обезьян обычно проявляются в виде пневмонии, спутанности сознания и проблем со зрением. Также возможны язвы и опухоли в прямой кишке. В прошлом летальность составляла от 1% до 10. Однако показатели смертности могут отличаться из-за ряда факторов, таких как доступ к медицинской помощи. Кроме того, ранее эпиднадзор за этой болезнью был ограниченным, поэтому цифры летальности могут быть завышенными.
Как правило, применяется симптоматическое лечение. При появлении признаков следует обратиться за медицинской помощью и пользоваться средствами защиты, чтобы не заражать других людей.
Рекомендуется самоизолироваться, пока язвы на месте сыпи не покроются коркой и под ней не образуется новый слой кожи.
Фото: лечение оспы обезьян (t.me/mozofficial)
Чтобы не заразиться, следует избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы оспы обезьян. Также нельзя трогать предметы зараженного. Рекомендуется регулярно мыть руки с мылом или использовать дезинфекционные средства на основе спирта.
Фото: способы профилактики (t.me/mozofficial)
На сегодня в мире есть три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы ограничены. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует массовую вакцинацию.
Напомним, в июле 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян в более 70 странах мира. На тот момент было известно о порядка 16 000 заражений и пяти летальных случаях.
Под конец лета ситуация в мире существенно улучшилась. По состоянию на август в общей сложности было зафиксировано около 45 000 заражений.
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