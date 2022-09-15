Оспа обезьян уже в Украине: ответы на главные вопросы

Украинский случай

Министерство здравоохранения заявило, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян. Пациент госпитализирован, болезнь протекает в легкой форме.

Заболевание диагностировали ПЦР-методом. По словам заболевшего, у него не было контактов с носителями, он также не выезжал за границу. Минздрав полагает, что заражение произошло в одном из крупных городов страны.

"Из симптомов у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", - говорится в сообщении.

Как передается оспа обезьян

Данное заболевание вызывается отдельным вирусом оспы обезьян. Это зоонозная инфекция, то есть может передаваться от животных к человеку. Она также распространяется от инфицированного человека к здоровому.

Фото: пути передачи болезни (t.me/mozofficial)

Симптомы

Оспа обезьян может вызывать несколько симптомов. Наиболее распространенные - лихорадка, головные, мышечные и боли в спине, упадок сил, увеличение лимфатических узлов, сыпь по телу, которая может длиться до трех недель. Обычно сыпь появляется на лице, ладонях, ступнях, во рту, на глазах и других местах. Исследования до сих пор продолжаются, однако в подавляющем большинстве случаев симптомы проходят сами собой.

Фото: симптомы (t.me/mozofficial)

Фото: симптомы (t.me/mozofficial)

Угроза летальных случаев

К группе повышенного риска обычно относятся беременные женщины, дети и лица с ослабленным иммунитетом. Более высокому риску вплоть до смерти подвержены новорожденные и люди с иммунодефицитом.

Осложнения от оспы обезьян обычно проявляются в виде пневмонии, спутанности сознания и проблем со зрением. Также возможны язвы и опухоли в прямой кишке. В прошлом летальность составляла от 1% до 10. Однако показатели смертности могут отличаться из-за ряда факторов, таких как доступ к медицинской помощи. Кроме того, ранее эпиднадзор за этой болезнью был ограниченным, поэтому цифры летальности могут быть завышенными.

Лечение

Как правило, применяется симптоматическое лечение. При появлении признаков следует обратиться за медицинской помощью и пользоваться средствами защиты, чтобы не заражать других людей.

Рекомендуется самоизолироваться, пока язвы на месте сыпи не покроются коркой и под ней не образуется новый слой кожи.

Фото: лечение оспы обезьян (t.me/mozofficial)

Профилактика

Чтобы не заразиться, следует избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы оспы обезьян. Также нельзя трогать предметы зараженного. Рекомендуется регулярно мыть руки с мылом или использовать дезинфекционные средства на основе спирта.

Фото: способы профилактики (t.me/mozofficial)

Есть ли вакцины

На сегодня в мире есть три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы ограничены. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует массовую вакцинацию.