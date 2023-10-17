Осоромила букмекерів. Снігур вибила другу ракетку Бельгії на старті Transylvania Open

Transylvania Open, 1-й раунд

Бондар – Соболєва – 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Міннен – Снігур – 0:2 (3:6, 2:6)

Соболєва поступилася угорці Бондар у трьох сетах. 19-річна дніпровка до середини стартової партії встигла двічі обмінятися брейками зі суперницею. Але найцікавіше приберегла на кінцівку. За рахунку 6:5 на свою користь українська тенісистка ще раз узяла подачу Бондар і вийшла вперед.

Утім, на цьому Фортуна відвернулася від Соболєвої. Вона в двох наступних сетах спромоглася взяти лише 5 геймів і пропустила в другий раунд змагань досвідченішу суперницю. Запорукою успіху угорської тенісистки стала активна гра на подачах українки (6 брейків).

Натомість Снігур із бельгійкою Міннен розпочала з обміну брейками. Далі суперниці грали на рівних, але в п'ятому геймі українка ще раз набрала очко на подачі Міннен. А в дев'ятому геймі Снігур узагалі оформила брейк "під нуль" і закрила сет за 36 хвилин.

Ще коротшою виявилася друга партія. З брейком українська тенісистка швидко створила гандикап (3:1) і почала грати з огляду на рахунок. Натомість ще два набрані на подачах бельгійки пункти дозволили Снігур оформити путівку в наступний раунд змагань.

Перед поєдинком фаворитом вважалася третя сіяна на турнірі Міннен. Коефіцієнт на її перемогу складав усього 1,25. Натомість кеф на перемогу молодої українки був значно вищим (4,60).