Осоромила букмекерів. Снігур вибила другу ракетку Бельгії на старті Transylvania Open

Українські тенісистки Анастасія Соболєва та Дарія Снігур по-різному провели перше коло турніру в румунському Клуж-Напоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Transylvania Open, 1-й раунд
Бондар – Соболєва – 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)
Міннен – Снігур – 0:2 (3:6, 2:6)
Соболєва поступилася угорці Бондар у трьох сетах. 19-річна дніпровка до середини стартової партії встигла двічі обмінятися брейками зі суперницею. Але найцікавіше приберегла на кінцівку. За рахунку 6:5 на свою користь українська тенісистка ще раз узяла подачу Бондар і вийшла вперед.
Утім, на цьому Фортуна відвернулася від Соболєвої. Вона в двох наступних сетах спромоглася взяти лише 5 геймів і пропустила в другий раунд змагань досвідченішу суперницю. Запорукою успіху угорської тенісистки стала активна гра на подачах українки (6 брейків).
Натомість Снігур із бельгійкою Міннен розпочала з обміну брейками. Далі суперниці грали на рівних, але в п'ятому геймі українка ще раз набрала очко на подачі Міннен. А в дев'ятому геймі Снігур узагалі оформила брейк "під нуль" і закрила сет за 36 хвилин.
Ще коротшою виявилася друга партія. З брейком українська тенісистка швидко створила гандикап (3:1) і почала грати з огляду на рахунок. Натомість ще два набрані на подачах бельгійки пункти дозволили Снігур оформити путівку в наступний раунд змагань.
Перед поєдинком фаворитом вважалася третя сіяна на турнірі Міннен. Коефіцієнт на її перемогу складав усього 1,25. Натомість кеф на перемогу молодої українки був значно вищим (4,60).
До слова, українка Стародубцева оновила персональний рекорд у рейтингу WTA.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.